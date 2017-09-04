Умная школа
Напутствие для школьников. Ирене Кяосаар: итоги своей работы. Международные соревнования по дебатам на немецком языке. Коплиское училище ждет студентов. "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске:
- напутствие для школьников от гимназистов Таллиннской Паэской гимназии;
- Ирене Кяосаар подвела итоги 10 лет работы в министерстве образования и науки;
- международные соревнования по дебатам на немецком языке пройдут в Таллинне;
- Коплиское училище ждет студентов.
Редактор – Елизавета Тустановская.
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