Умная школа
Конкурс художественного перевода. Мастер-классы в школах. Новая рубрика “Oskuste aasta”. “Умная школа” в 14:05.
В этом выпуске:
- В Нарве прошел республиканский конкурс художественного перевода. Что и как переводят школьники?
- Мастер-классы в школах помогают теорию применить на практике. Расскажем о новом столичном проекте.
- В новой в рубрике “Oskuste aasta” начинаем рассказывать о профессиях, которым можно обучиться в Таллинской школе обслуживания.
Ведущая – Варвара Сергеева.
Список музыки
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