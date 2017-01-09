2017 – год профессиональных навыков. ТТУ: запланированные изменения вступили в силу. Проект по созданию новых, инновативных материалов для обучения в средней школе. “Умная школа” в 14:05.

2017 год объявлен годом профессиональных навыков. Расскажем, какие мероприятия запланированы в связи с этим.

С нового года в Таллиннском техническом университете вступили в силу запланированные изменения. Ректор университета Яак Аавиксоо поделился своим видением развития одного из старейших вузов в Эстонии.

Министерство образования и науки начинает проект по созданию новых, инновативных материалов для обучения в средней школе. В проекте могут принять участие все желающие и заинтересованные люди.

Ведущая – Елизавета Тустановская.