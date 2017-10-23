Умная школа
Микроклимат в учебных заведениях. Учебные материалы на эстонском языке для русскоязычных дошкольников. Таллиннский политехникум: информационные технологии. "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске:
- На успеваемость учеников влияют многие факторы, в том числе и качество воздуха в школах. Узнаем, что показали исследования микроклимата в учебных заведениях?
- Для русскоязычных дошкольников выпустили новый комплект учебных материалов на эстонском языке. Чем они уникальны и как их найти?
- Продолжаем знакомство с Таллиннским политехникумом, на этот раз речь пойдёт об информационных технологиях.
Ведущая – Варвара Сергеева.
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