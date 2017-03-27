Умная школа
"Умная школа" в прямом эфире в 14:05! В студии – министр образования и науки Майлис Репс. Задайте свой вопрос!
Обсудим следующие вопросы:
- как будет проходить отказ от системы 60/40 в четырех русских школах?
- государственная концепция предупреждения насилия в школе почти готова, что она из себя представляет?
- кто должен выпускать учебники – государство или частные фирмы?
Также будем принимать звонки и от наших радиослушателей!
Ведущие – Варвара Сергеева и Елизавета Тустановская.
Список музыки
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