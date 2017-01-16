Умная школа
Курсы программирования для школьников и взрослых. Хаапсалуский Центр профессионального образования: новые помещения и техника. “Учись в Тарту”: чему учиться и где жить. “Умная школа” в 14:05.
В этом выпуске:
- Электронные курсы программирования для школьников и взрослых. Как проходит обучение, каков будет результат?
- Хаапсалуский Центр профессионального образования развивается. Новые помещения и новая техника ждут своих учеников.
- В Таллинне прошла образовательная ярмарка "Учись в Тарту”. Чему учиться и где жить – рассказывают тартуские студенты.
Ведущая – Варвара Сергеева.
Список музыки
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