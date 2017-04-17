Высшее и среднее специальное образование. Из Нарвы о Нарве. “Умная школа” – в прямом эфире из Нарвской студии в 14:05.

Этот выпуск передачи “Умная школа” выйдет в прямом эфире из Нарвской студии. Поговорим о возможностях получить высшее и среднее специальное образование в Нарве. Интересен ли этот город на северо-востоке и для абитуриентов из Таллинна или Тарту? Чему учиться и где жить?

Об этом расскажут наши гости – представители Нарвского колледжа Тартуского университета и Нарвского центра профессионального обучения.

Ведущие – Варвара Сергеева и Елизавета Тустановская.