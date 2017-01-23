Год профессиональных навыков. Принципы работы и учебные методы Открытой школы. Noored Kooli: цели и условиях участия. “Умная школа” в 14:05.

В Таллиннской школе обслуживания состоялась церемония открытия Года профессиональных навыков. Что это значит для профессиональных учебных заведений?

Принципы работы и учебные методы Открытой школы. Она начинает работу этой осенью в помещениях основной школы Карьямаа и является первой школой в Эстонии, где эстонские и русские дети будут обучаться вместе при помощи метода многостороннего языкового погружения.

11-ый набор в программу Noored Kooli. Напомним о целях программы и условиях участия

Ведущая – Елизавета Тустановская.