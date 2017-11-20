Две противоположные истории о получении высшего образования. Рубрика "Год профессиональных навыков": знакомство с Таллиннским Центром профессионального обучения. "Умная школа" в 14:05.

Героями этого выпуска станут два студента, каждый из которых поделится своим опытом получения высшего образования в Эстонии. В одном случае – это обучение новой специальности и осознанный выбор после долгих поисков работы, в другом – проживание в чужой стране и знакомство с новой культурой.

А также в рубрике "Год профессиональных навыков" начинаем знакомство с Таллиннским Центром профессионального обучения.

Ведущая – Варвара Сергеева.