Умная школа
Международная система "Школы – партнеры будущего". Новый метод обучения: необычный проект учебных мастерских "Ого, как здорово!". "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске:
- Ваналиннаская государственная школа Нарвы приглашена стать членом международной системы "Школы – партнеры будущего”. Что это за система, и какие перспективы открываются для нарвской школы?
- Таллиннские учащиеся апробируют новый метод обучения. В Таллинне стартовал необычный проект учебных мастерских "Ого, как здорово!" Чем мастер-классы будут полезны и интересны для учеников?
Ведущая – Варвара Сергеева.
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