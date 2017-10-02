Умная школа
Нехватка учителей в школах страны. Международные соревнования по дебатам в Таллинне. Университет для старшего поколения. "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске:
- Нехватка учителей в школах страны. Как министерство образования планирует справиться с существующей проблемой?
- Международные соревнования по дебатам в Таллинне. Побеседуем с победительницей конкурса из Украины.
- Что предлагает Университет для старшего поколения, обзор лекций и семинаров на этот сезон.
Редактор – Елизавета Тустановская.
Список музыки
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