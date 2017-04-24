Умная школа
Дети с особыми образовательными потребностями. Майлис Репс о результатах теста PISА. Проектная деятельность Кесклиннаской гимназии Нарвы. "Умная школа" в 14:05.
В новом выпуске передачи:
- Дети с особыми образовательными потребностями – кто они? Как помочь такому ребенку вписаться в систему образования?
- Министр образования и науки Майлис Репс прокомментирует очередные результаты международного теста PISА.
- Проектная деятельность Кесклиннаской гимназии Нарвы.
Редактор – Елизавета Тустановская.
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