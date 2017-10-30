Умная школа
Награждение лучших работников сферы образования. Лучшая библиотека года. Об успехах нарвских школьников в предпринимательстве. "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске передачи:
- Министерство образования и науки наградило лучших работников сферы образования;
- лучшей библиотекой года назван библиотечный автобус Катарина Йеэ, узнаем, что это за проект;
- нарвские школьники демонстрируют выдающиеся достижения в предпринимательстве.
Ведущая – Елизавета Тустановская.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!