Умная школа
О фильме "14 падежей". Образовательные программы в рамках театрального фестиваля. О специальностях Таллиннского политехникума. "Умная школа" в 14:05.
В этом выпуске:
- Приглашаем родителей и школьников в кино! В эти дни идёт показ документального фильма "14 падежей", который рассказывает о русскоязычных детях в эстонских школах. У нас в гостях будет режиссёр картины и один из участников фильма.
- Образовательные программы в рамках театрального фестиваля – что это и на кого они направлены?
- И начнём знакомиться со специальностями, которым обучают в Таллиннском политехникуме.
Ведущая – Варвара Сергеева.
Список музыки
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