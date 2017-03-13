Второй язык с детского сада. Окончание приема ходатайств о назначении школы первоклассникам. "Умная школа" – в 14:05.

- второй язык с детского сада: расскажем о подготовке пилотного проекта в некоторых детских садах столицы;

- осталось несколько дней до окончания приёма ходатайств о назначении школы будущим первоклассникам, разберём типичные вопросы, которые возникают у родителей;

- в рубрике "Oskuste aasta" начинаем рассказывать о специальностях, которым можно обучиться в Таллиннском механическом училище.