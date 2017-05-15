Умная школа

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обучается 5 лучших мастеров Эстонии. Подведем итоги соревнования «Молодой мастер».

В детских садах страны проходит масштабное исследование того, насколько родители детей и сотрудники дошкольных учреждений довольны качеством работы детских садиков. Расскажем о том, как принять участие в опросе.

Ведущая – Елизавета Тустановская.