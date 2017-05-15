Умная школа
5 лучших мастеров Эстонии. Масштабное исследование качества работы детских садов. "Умная школа" в 14:05.
В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обучается 5 лучших мастеров Эстонии. Подведем итоги соревнования «Молодой мастер».
В детских садах страны проходит масштабное исследование того, насколько родители детей и сотрудники дошкольных учреждений довольны качеством работы детских садиков. Расскажем о том, как принять участие в опросе.
Ведущая – Елизавета Тустановская.
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