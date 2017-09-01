Умная школа
Прямая трансляция с торжественной линейки в Паэской гимназии. "Умная школа" в 11:05.
Снова в школу! В наш эфир возвращается передача "Умная школа". 1 сентября на волнах Радио 4 пройдет прямая трансляция с торжественной линейки в Паэской гимназии.
У нашего микрофона будут: первоклассники и их родители, гимназисты и учителя. Сделаем этот день особенным и поддержим всех тех, у кого начинается учебный год!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.
Список музыки
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