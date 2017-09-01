Снова в школу! В наш эфир возвращается передача "Умная школа". 1 сентября на волнах Радио 4 пройдет прямая трансляция с торжественной линейки в Паэской гимназии.

У нашего микрофона будут: первоклассники и их родители, гимназисты и учителя. Сделаем этот день особенным и поддержим всех тех, у кого начинается учебный год!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.