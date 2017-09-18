Умная школа
Кампания "Будь смелым!". Мюзикл с участием школьников. Таллиннская строительная школа приглашает получить специальность. "Умная школа" в 14:05.
- Расскажем о кампании "Будь смелым!", которая призывает общественность обращать более пристальное внимание на кибербуллинг или травлю в интернете.
- Пригласим школьников принять участие в создании мюзикла, который будет посвящён проблемам интеграции и терпимости в нашем обществе.
- Познакомим с Таллиннской строительной школой, которая предлагает обучение по многим интересным и востребованным на рынке труда специальностям.
Редакторы - Дина Прусакова и Варвара Сергеева.
Список музыки
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