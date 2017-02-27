Умная школа

О чём мечтают выпускники Ида-Вирумаа? Готовы ли школьники идти на выборы? На эти и другие вопросы ответила молодёжь северо-востока, а мы ознакомимся с результатами исследования.

В рубрике "Год профессиональных навыков" о специальности пекаря-кондитера расскажет не только педагог, но и две студентки, решившие получить новую профессию и сменить сферу деятельности.

Ведущая Варвара Сергеева.