Умная школа
Познакомимся с профессией пекаря-кондитера, а также узнаем, чем живет молодежь северо-востока. "Умная школа" – в 14:05.
О чём мечтают выпускники Ида-Вирумаа? Готовы ли школьники идти на выборы? На эти и другие вопросы ответила молодёжь северо-востока, а мы ознакомимся с результатами исследования.
В рубрике "Год профессиональных навыков" о специальности пекаря-кондитера расскажет не только педагог, но и две студентки, решившие получить новую профессию и сменить сферу деятельности.
Ведущая Варвара Сергеева.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!