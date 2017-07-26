Happy birthday Sir Jagger! А также: проникновенный соул, диско, синти-поп и поп-рок баллады. "Цветомузыка" в 18:05.

Happy birthday Sir Jagger! Масса медиаканалов сегодня поздравляют отца-основателя легендарной группы The Rolling Stones с днем рождения, и передача "Цветомузыка" пропустить такое событие тоже не может. Послушаем также проникновенный соул, потанцуем под диско, пропитаемся звучанием синти-поп музыки и попробуем найти философские измышления в поп-рок балладах.

В прямом эфире работает Дмитрий Микрюков.