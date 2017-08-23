Цветомузыка

Этот выпуск передачи начнем с рассказа о "заимствованиях" у известной группы Shocking Blue, а также о том, кем сами голландцы "вдохновлялись". Послушаем песню коллектива Cold Blood – они считаются одними из тех, кто лучше всех умел сочетать силу и энергию ритм-н-блюза c эстетикой братства и свободы, присущей хиппи. Отменным диско нас сегодня обеспечит сексапильная шведская модель Мадлен Кейн. Не забудем и про современную поп-музыку в лице Кэти Перри. Прокатимся на гребне Новой волны 80-х годов.

Сразу после шестичасовых новостей в прямой эфир выйдет Дмитрий Микрюков.