Творчество The Impressions; песня, которая прозвучала в космосе; день рождения вокалиста 13 альбома Deep Purple; о прошедшем в Таллинне концерте одной из самых известных певиц 00-х. "Цветомузыка" в 18:05.

В первом августовском выпуске передачи "Цветомузыка" оценим творчество вокальной группы The Impressions, одним из основателей которой является идеолог афроамериканской музыки Кёртис Мэйфилд. Послушаем песню, которая прозвучала в космосе во время совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон". Отметим День рождения вокалиста 13 альбома группы Deep Purple и вспомним о прошедшем несколько лет назад в Таллинне концерте одной из самых известных певиц 00-х.

В прямом эфире "в силу вошедшее лето" встречает Дмитрий Микрюков.