"Лето прошло", или всё же в ином контексте "оно продолжаться" — игра слов из известного хита норвежской группы A-ha, который подведет сегодня черту под последним, летним выпуском передачи "Цветомузыка". Помимо этого, узнаем, какую песню исполнили участники американской соул-группы в помпезном шоу перед президентом Никсоном в Белом доме, и послушаем песню о самом лирическом времени года в исполнении немцев Fool’s Garden.

В прямом эфире лето провожает Дмитрий Микрюков.