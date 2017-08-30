Цветомузыка
A-ha, Fool’s Garden и песня, исполненная перед президентом Никсоном в Белом доме. "Цветомузыка" в 18:05.
"Лето прошло", или всё же в ином контексте "оно продолжаться" — игра слов из известного хита норвежской группы A-ha, который подведет сегодня черту под последним, летним выпуском передачи "Цветомузыка". Помимо этого, узнаем, какую песню исполнили участники американской соул-группы в помпезном шоу перед президентом Никсоном в Белом доме, и послушаем песню о самом лирическом времени года в исполнении немцев Fool’s Garden.
В прямом эфире лето провожает Дмитрий Микрюков.
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