В эту пятницу в Таллинне вновь выступит британский музыкант, автор песен и филантроп Стинг. Певец вернулся к своим роковым корням и на этот раз в Эстонии исполнит много песен из репертуара своей знаменитой группы The Police. Кое-что, менее "заезженное", прозвучит в сегодняшнем выпуске передачи "Цветомузыка". Послушаем также блюз Джеки Уилсона, фанк Рика Джеймса и данс-поп Хэйзел Дин.

В последнюю среду сентября штурвал прямого эфира вновь держит Дмитрий Микрюков.