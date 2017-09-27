Цветомузыка
Стинг, Джеки Уилсон, Рик Джеймс и Хэйзел Дин. "Цветомузыка" в 18:05.
В эту пятницу в Таллинне вновь выступит британский музыкант, автор песен и филантроп Стинг. Певец вернулся к своим роковым корням и на этот раз в Эстонии исполнит много песен из репертуара своей знаменитой группы The Police. Кое-что, менее "заезженное", прозвучит в сегодняшнем выпуске передачи "Цветомузыка". Послушаем также блюз Джеки Уилсона, фанк Рика Джеймса и данс-поп Хэйзел Дин.
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