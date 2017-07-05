"Счастливая звезда" Мадонны, первая запись хита Unchain My Heart, Фил Коллинз, Диско-дива Кэнди Стэйтон и инди-рокеры Kasabian. "Цветомузыка" в 18:05.

"Счастливая звезда" Мадонны, первая известная запись знаменитого хита Unchain My Heart, композиция, которая помогла Филу Коллинзу получить премию "Грэмми", а также с чего начинали американская диско-дива Кэнди Стэйтон и британские инди-рокеры Kasabian.

Всё это и многое другое – в сегодняшнем выпуске передачи "Цветомузыка". Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.