Цветомузыка

В этом выпуске передачи поздравим с круглой датой одного из выдающихся исполнителей блюза конца XX века. Узнаем, за какую роль была номинирована на премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA известная певица Дайана Росс. Проанализируем путь к успеху героев синти-поп музыки Talk Talk. И послушаем инди-рок из Бирмингема.

В прямом эфире, на седьмом этаже Дома радио, для вас работает Дмитрий Микрюков.