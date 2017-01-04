Передаче "Цветомузыка" исполнилось 10 лет. В эту среду выйдет не совсем обычный выпуск. Прозвучат композиции, заставки и фоны, звучавшие в записи самой первой передачи – 6 декабря 2006 года. Только на этот раз, автор и ведущий Дмитрий Микрюков проведет "Цветомузыку" в прямом эфире.

Начиная с этого года, все выпуски передачи можно будет найти на сайте Радио 4, но только во время прямого эфира вы сможете стать частью истории – слушателями того, что именно в данный момент происходит на волнах нашей радиостанции.