Цветомузыка

Несмотря на приближающееся лето, май – печальный месяц для поклонников диско-музыки. Именно 17 мая 2012 года ушла из жизни "Королева диско" – Донна Саммер. Певица является обладателем 6 наград "Грэмми". В 1992 году на Голливудской аллее славы установили звезду её имени. Несмотря на то, что в СССР Донна Саммер была внесена в список запрещенных исполнителей с формулировкой "эротизм", певица имеет огромное количество поклонников на всем постсоветском пространстве. Именно Донне Саммер будет целиком посвящен последний в мае выпуск передачи.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.