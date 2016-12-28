Композиции легендарных западных исполнителей, покинувших нас в 2016 году. “Цветомузыка” в 18:05.

Передаче Цветомузыка исполняется 10 лет, но по злой иронии судьбы в уходящем году наш мир покинула целая плеяда знаменитых и талантливых музыкантов, песни которых нередко звучали в передаче.

В финальном выпуске этого тяжелого високосного года прозвучат рождественские и не только композиции легендарных западных исполнителей, покинувших нас в 2016-м. Вспомним такие известные имена, как Дэвид Боуи, Принс, Гленн Фрай, Леон Расселл, Кит Эмерсон, Грег Лейк, Леонард Коэн, буквально на днях ушедшего Джорджа Майкла и других.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.