На этой неделе началась продажа билетов на таллиннский концерт легендарной группы Guns N' Roses. Многие преданные поклонники этих лос-анджелесских рокеров до сих пор не могут поверить в то, что следующим летом кумиры миллионов посетят с концертом нашу столицу. Сегодня в передаче "Цветомузыка" подтвердим имеющуюся информацию, и поставим в эфире одну из не заезженных песен "Ганзов". Помимо этого, предлагаем вам послушать мощный и чарующий голос ритм-энд-блюзовой дивы Рут Браун и электронные эксперименты Nine Inch Nails.

Красивым ноябрьским вечером в прямом эфире работает Дмитрий Микрюков.