Цветомузыка

7 апреля 1987 года в Соединенных Штатах вышел альбом образованной в Англии группы Whitesnake, который в Европе и Австралии известен под названием "1987", а в Японии как Serpens Albus. Уникальность этой пластинки заключается в сплаве тяжелых рок композиций с актуальными для того времени звучанием и тематикой. Став мультиплатиновым, диск открыл дорогу представителям мира рока на популярную эстраду. Раскрученные каналом MTV видеоклипы на синглы с альбома создают образ пестрых 80-х – с красивыми моделями в лице Тони Китэйн (супруги фронтмена группы Дэвида Ковердейла), мужчинами в духе эпохи ренессанса, играющими на гитарах под чужую фонограмму, и шикарными машинами, любезно представленными британской компанией Jaguar. Все это и сам процесс создания знаменитого альбома переносит слушателя в идеальное десятилетие, в котором хотелось бы жить вечно.

В этом специальном выпуске передачи будем слушать седьмой студийный альбом группы Whitesnake.

Автор и ведущий передачи – Дмитрий Микрюков.