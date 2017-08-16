Цветомузыка

На минувших выходных в Хельсинки состоялся ежегодный фестиваль музыки и визуальных искусств Flow. В этом выпуске передачи мы отправимся по его следам. Послушаем песни выступавших на фестивале американцев: певца Райана Адамса (на фото) и группы Sparks. Помимо этого, конечно же, как и каждую среду, мы потанцуем под диско. Послушаем песню из сольного творчества Джермейна Джексона и оценим вокальные данные прекрасной Барбары Линн.

Задать позитивный тон пасмурному дню в прямом эфире постарается Дмитрий Микрюков.