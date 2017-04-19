Цветомузыка

Этот выпуск передачи посвящен одному из величайших голосов ритм-энд-блюза на планете – легендарному соул-певцу Барри Уайту. Никто и никогда не пел о любви с таким глубоким знанием дела. Он мог создать теплую и уютную атмосферу даже в огромных концертных залах и заставить любого переживать ураган самых волнительных эмоций.

Барри Уайт был на вершине славы более 30 лет. Его называли королем ночи, маэстро песни о любви, соул-голосом, возродившим ритмы "бархатной" музыки.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.