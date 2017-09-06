Ну уж если на дворе сентябрь, то без Earth, Wind & Fire никак не обойтись. Эти герои диско и фанка смогли отыскать самые яркие листья в поникшем парке задумчивого времени года. Но конечно, не только короли танцпола посвящали свои песни сезону романтиков и лириков. Дуэт Simon & Garfunkel в 60-ые тоже философствовал на тему листьев. Ну а современная парочка The White Stripes, листья и вовсе перемешала с грязью. Однако не одной только осени будет посвящён первый сентябрьский выпуск передачи "Цветомузыка".

Обо этом и многом другом сегодня подробнее в прямом эфире расскажет Дмитрий Микрюков.