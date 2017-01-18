Цветомузыка

Ко дню рождения "Великого Джанго" в эфир выйдет специальный выпуск передачи, который будет всецело посвящен творчеству этого легендарного гитариста.

Во время пожара 18-летний музыкант очень сильно пострадал. На его левой руке остались рабочими только два пальца – указательный и средний. Травма не помешала Джанго стать одним из лучших мировых гитаристов-виртуозов. Не являясь джазистом от природы, он стал воплощением джаза и кумиром многих музыкантов других жанров. Издание Classic Rock включило Джанго Рейнхардта в свой список величайших гитаристов всех времен.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.