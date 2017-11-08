Танцевальный соул Эла Грина. Психоделический бит The Rattles. Колорит 80-х в музыке The Jets. Соул-баллада Boyz II Men и последний хит Сэма Смита. "Цветомузыка" в 18:05.

Этот выпуск передачи "Цветомузыка" откроем танцевальным соулом Эла Грина. Зажжём под психоделический бит немецкого коллектива The Rattles. Попробуем прочувствовать колорит 80-х в музыке дэнс-поп группы The Jets. Под конец передачи сбавим темп и немного расслабимся под соул-балладу героев 90-х Boyz II Men и последний хит современного любителя минорных аккордов Сэма Смита.

В прямом эфире Радио 4 то весёлый, то печальный Дмитрий Микрюков.