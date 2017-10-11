Отчёт о таллиннском концерте Брайана Ферри. Элвис Пресли и Патти Лабелль. "Цветомузыка" в 18:05.

В сегодняшнем выпуске "Цветомузыки" вас ждёт краткий отчёт о втором таллиннском концерте Брайана Ферри – лидера знаменитой группы Roxy Music.

Помимо этого, вы услышите, как удачно умел балансировать между рок-н-роллом и ритм-н-блюзом давненько уже не появлявшийся в эфире передачи король – Элвис Пресли. Ну а огоньку поддаст известная певица эпохи диско – Патти Лабелль.

Своими любимыми песнями и ощущениями в прямом эфире будет делиться Дмитрий Микрюков.