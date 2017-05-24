Цветомузыка
Безгранично талантливый Крис Корнелл. Немецкая диско-певица Черри Лейн. Синтетическое звучание Alphaville. Новая песня от британцев Muse. "Цветомузыка" в 18:05.
Очередное печальное известие из мира музыки, которое нельзя проигнорировать. На этот раз почтим память безгранично талантливого и по философски глубокого Криса Корнелла. Атмосферу вечера среды скрасит Черри Лейн – немецкая диско-певица ямайского происхождения. Ещё одни немцы – Alphaville – добавят щепотку синтетического звучания. А британцы Muse подарят нам свою новую песню.
Вечер солнечной среды в прямом эфире встречает Дмитрий Микрюков.
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