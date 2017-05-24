Цветомузыка

Очередное печальное известие из мира музыки, которое нельзя проигнорировать. На этот раз почтим память безгранично талантливого и по философски глубокого Криса Корнелла. Атмосферу вечера среды скрасит Черри Лейн – немецкая диско-певица ямайского происхождения. Ещё одни немцы – Alphaville – добавят щепотку синтетического звучания. А британцы Muse подарят нам свою новую песню.

Вечер солнечной среды в прямом эфире встречает Дмитрий Микрюков.