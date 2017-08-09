В эту солнечную среду начнём очередной выпуск передачи "Цветомузыка" с гремучей смеси из соула, блюза и рок-н-ролла. "Цветомузыка" в 18:05.

В эту солнечную среду начнём очередной выпуск передачи "Цветомузыка" с гремучей смеси из соула, блюза и рок-н-ролла. Разумеется, потанцуем под характерное для семидесятых диско. Пропитаемся синтетическим звучанием электронной музыки как минувших лет, так и наших дней. И, конечно, немного помечтаем под красивые баллады. Среди звёзд этого выпуска следующие имена: Foghat, Лютер Вэндросс, Frankie Goes To Hollywood, Белинда Карлайл, Duran Duran и другие.

В солнечную среду в прямом эфире работает Дмитрий Микрюков.