Девушки из коллектива Martha and the Vandellas, дуэт The Righteous Brothers, коллектив Culture Club, звезда 90-х, шведский певец Игл-Ай Черри. "Цветомузыка" в 18:05.

В этом выпуске передачи "Цветомузыка" мы узнаем, чем отличались девушки из коллектива Martha and the Vandellas от других женских групп компании Motown. Как получил своё название дуэт The Righteous Brothers, состоящий из двух певцов, не имевших на момент образования родственных связей. По каким критериям "новым романтикам" 80-х – коллективу Culture Club – удалось догнать самих The Beatles. Какой жизненный случай подтолкнул звезду 90-х – шведского певца Игл-Ай Черри (Eagle-Eye Cherry) – к созданию своего самого известного альбом.

Обо всем этом и многом другом – сегодня, после шести часов вечера. Информацией и песнями в прямом эфире делится Дмитрий Микрюков.