Цветомузыка
Слава американки Глэдис Найт. Эклектика британцев The Style Council. Легендарный соул-певец Бен Э. Кинг и "король электронной музыки" Роберт Майлз. "Цветомузыка" в 18:05.
В этом выпуске передачи мы узнаем, с кем прославилась американская певица Глэдис Найт. Прочувствуем эклектику стиля британцев The Style Council. Почтим память легендарного соул-певца Бена Э. Кинга и ушедшего от нас вчера "короля электронной музыки" Роберта Майлза.
В прямом эфире руку на пульсе весеннего Таллинна держит Дмитрий Микрюков.
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