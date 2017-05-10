Цветомузыка

В этом выпуске передачи мы узнаем, с кем прославилась американская певица Глэдис Найт. Прочувствуем эклектику стиля британцев The Style Council. Почтим память легендарного соул-певца Бена Э. Кинга и ушедшего от нас вчера "короля электронной музыки" Роберта Майлза.

В прямом эфире руку на пульсе весеннего Таллинна держит Дмитрий Микрюков.