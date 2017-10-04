"Что взлетело, рано или поздно, должно опуститься вниз", но когда дело касается людей творческих, то законы физики перестают действовать по своим привычным нормам, и бывает трудно разобрать, где верх, а где низ. Второго октября 2017 года не стало американского музыканта, рок-поэта Тома Петти. За свои 66 лет певец научился летать и отправился в дальний путь, но дуновения его наследия будут ещё долго будоражить радиоэфиры.

Этот выпуск передачи "Цветомузыка" всецело посвящён творчеству Тома Петти. Прозвучат его сольные композиции, а также вещи, записанные с супергруппой The Traveling Wilburys и, конечно же, коллективом The Heartbreakers.

В путешествие по песенному наследию музыканта предлагает отправиться Дмитрий Микрюков.