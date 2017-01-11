Цветомузыка

В январе на свет появилось много талантливых и выдающихся людей, один из них – британский певец, гитарист и автор песен Роберт Палмер. Как хамелеон, он с природной легкостью менял оттенки своего творчества, но всегда был легко узнаваем. Палмер стал известен благодаря своему характерному голосу и эклектичному набору музыкальных стилей в своем репертуаре – от соула и джаза до регги и рока.

В передаче прозвучат как сольные композиции Роберта Палмера, так и его работы с коллективами The Power Station и UB40.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.