Alone In The The Universe

Цветомузыка

Electric Light Orchestra. Alone In The Universe. “Цветомузыка" в 18:05.

Как выяснили астрономы, законы физики могут меняться лишь из-за того, в каком месте Вселенной мы находимся. На нашей планете есть несколько незыблемых твердынь, одна из них – это творчество основателя коллектива Electric Light Orchestra (ELO), обладателя премии "Грэмми", музыканта, автора и продюсера Джеффа Линна. Наглядное тому подтверждение – вышедший в конце 2015 года альбом "Один во Вселенной" (Alone In The Universe). Записанные в современных условиях песни отдают приятным, качественным звучанием теплых и искренних 70-х, 80-х годов. Наверное, самым высоким мерилом творчества музыканта стало высказывание Джона Леннона, который как-то заявил, что "музыку становится писать всё труднее – Джефф Линн всё уже написал". В этом выпуске передаче мы будем слушать альбом Alone In The The Universe группы ELO Джеффа Линна. Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.