Цветомузыка

В эту не определившуюся в плане погоды среду нас вновь навестит лорд ритм-энд-блюза – Айзек Хейз. Поддадут жару классики синти-поп музыки – Re-Flex. Утонченные неоромантики Spandau Ballet проявят все свое изящество. Канадец Брайан Адамс выбьет из нас слезу очередной балладой, а французская соул-певица Имани предоставит современную "нетленку".

В прямом эфире, у микрофона и за пультом звукорежиссера для вас работает Дмитрий Микрюков.