Без громких имен, но достойно своей эпохи. "Цветомузыка" в 18:05.

Сегодня обойдемся без громких имен исполнителей, которые у всех на слуху. Пускай таких музыкантов, как Фил Манзанера, Тойа Уиллкокс, Марлена Шоу, а также группы The Contours и Go West, знают лишь меломаны и ценители культурного наследия минувших лет, их творчество ничуть не уступает более раскрученным современникам.

Этот прямой эфир передачи, как обычно, пройдет под звуки достойной своих эпох музыки. У микрофона и за пультом звукорежиссера – Дмитрий Микрюков.