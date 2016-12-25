Верующие армяне, относящие себя к католической или к протестантской вере, отмечают 25-го декабря Рождество Христово, а 6-го января Рождество отмечают верующие Армянской Апостольской церкви, 7-ого января – православные. Потому и верно, что Рождество в Эстонии отмечается три раза. Редакция Цицернака поздравляет всех песней в исполнении глубоко верующего певца Ашота Ашикяна.

В последней передаче этого года редакция Цицернака желает всем своим слушателям и коллегам самого наилучшего в наступающем Новом году. Предновогоднее веселое и радостное настроение поддерживают армянские певцы Мартин Мкртчян, Петрос Петросян, Мавр Мкртчян, Тата, Айко, Армо.

До встречи в эфире в 2017-ом году!