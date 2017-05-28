Передача "Цицернак" – в воскресенье в 19:15.

28 мая – День провозглашения в 1918 году Первой Республики Армения, которая просуществовала до 2 декабря 1920 года – власть вынужденно была передана большевикам.

Мнение эксперта: Евросоюз демонстрирует, что двери открыты, и от Армении зависит, насколько она сблизится с Европейским союзом.

Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян.

Туризм на подъеме: Армения намерена облегчить визовый режим для граждан Японии, а сегодня иранцы – одни из самых многочисленных гостей в Армении.

Костел Святого Казимира во Львове будет возвращен Армянской католической церкви. Под Ереваном будет возведен самый большой в мире езидский храм. "Этот храм дает нам проблеск надежды на возрождение", – сказал духовный лидер армянских езидов шейх Хасан Хасаньян. Около 35 тысяч езидов – граждане Армении.

В Ереване выступил американский саксофонист Чико Фриман, а в Таллинне в концертном зале Vaba Lava – армянский джазовый пианист Тигран Амасян. Шарль Азнавур в Ереване. Генрих Мхитарян стал автором красивого гола в матче "Манчестер Юнайтед" – амстердамский "Аякс".

Заслуженный деятель культуры РА Армен Манукян и Народный артист РА скрипач Эдуард Тадевосян отметили свой юбилей.

85 лет назад, 12 мая 1932 года, родился ведущий специалист легкой промышленности Эстонской ССР Георгий (Гурген) Мартиросян.

20 лет назад, 14 мая 1997 года, ушел из жизни заслуженный деятель искусств Эстонии, композитор Борис Парсаданян.

30 мая исполняется 25 лет со дня первого выхода в эфир Эстонского Радио передачи "Цицернак". Небольшой вечерний концерт армянских певцов.