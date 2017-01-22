Передача “Цицернак” – в воскресенье в 19:15.

Посол Республики Армения в Эстонии Тигран Мкртчян передал верительные грамоты Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Литва заинтересована в развитии отношений с Арменией как в двустороннем, так и многостороннем форматах; отмечается заметный рост товарооборота между этими странами.

Министр диаспоры Грануш Акопян: в прошлом году армянское гражданство приняли 18 тысяч переселенцев из Сирии.

Шансонье Шарль Азнавур занял 21-е место в рейтинге 50 самых популярных личностей во Франции.

На Эвересте подняты флаги Армении и Арцаха.

В Киеве в честь кинорежиссера Сергея Параджанова названы улица и переулок.

На “Евровидении-2017” Армению представит певица Арцвик.

Всемирно известный джазовый пианист и композитор Тигран Амасян выступит в Эстонии.

В передаче – беседа радиоведущего Аветита Барсегяна с певцом Форшем и песни в его исполнении.