Посол Республики Армения Тигран Мкртчян поздравил Президента Керсти Кальюлайд и эстонский народ на торжественном приёме с 99-ой годовщиной Независимости Эстонской Республики.

В Нагорно-Карабахской Республике состоялся конституционный референдум: в Арцахе отныне президентская модель правления.

140 лет назад, в 1877 году, в городе Ахалкалаки родился писатель, поэт и переводчик Дереник Демирчян; 80 лет назад родился кинооператор, кинорежиссёр, сценарист, мастер документального кинематографа Михаил Вартанов (Вартанянц); исполнилось 85 лет Мишелю Леграну.

Беседа автора фильма о Сергее Давлатове, корреспондента Радио Свобода Азатутюн Азы Бабаян с вдовой писателя Еленой Довлатовой и их дочерью Екатериной. Звучит музыка в исполнении джазового пианиста Тиграна Амазяна.